Голос сказал убить первого встречного: подозреваемого в убийстве женщины задержали в Ростовской области



В Ростовской области задержали предполагаемого убийцу. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. О том, что подозреваемого в убийстве женщины разыскали, стало известно 25 сентября.



В Каменске-Шахтинском 23 сентября прохожие сделали страшную находку. На пустыре они обнаружили труп женщины. Вскоре удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 57-летняя местная жительница.



По данном факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители начали поиск предполагаемого преступника. В среду, 25 сентября, стало известно, что подозреваемого нашли. Им оказался 41-летний мужчина. По предварительной информации, он уже длительное время состоит на учете у врача-психиатра. Он рассказал, что услышал некий голос, который приказал ему убить первого встречного. На улице увидел женщину, которая, ни о чём не подозревая, выгуливала собаку. Тогда мужчина подобрал с земли камень, подошёл к своей жертве и несколько раз ударил её по голове. Он полученных травм она скончалась на месте преступления.



- Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.