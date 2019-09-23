Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Голос сказал убить первого встречного: подозреваемого в убийстве женщины задержали в Ростовской области

Голос сказал убить первого встречного: подозреваемого в убийстве женщины задержали в Ростовской области
В Ростовской области задержали предполагаемого убийцу. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. О том, что подозреваемого в убийстве женщины разыскали, стало известно 25 сентября.

В Каменске-Шахтинском 23 сентября прохожие сделали страшную находку. На пустыре они обнаружили труп женщины. Вскоре удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 57-летняя местная жительница.

По данном факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители начали поиск предполагаемого преступника. В среду, 25 сентября, стало известно, что подозреваемого нашли. Им оказался 41-летний мужчина. По предварительной информации, он уже длительное время состоит на учете у врача-психиатра. Он рассказал, что услышал некий голос, который приказал ему убить первого встречного. На улице увидел женщину, которая, ни о чём не подозревая, выгуливала собаку. Тогда мужчина подобрал с земли камень, подошёл к своей жертве и несколько раз ударил её по голове. Он полученных травм она скончалась на месте преступления.

- Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.