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Глава Таганрога объявила об угрозе атаки БПЛА

Глава Таганрога объявила об угрозе атаки БПЛА
Глава Таганрога объявила об угрозе атаки БПЛА. Об этом Светлана Камбулова сообщила в своем телеграм-канале 1 января.

Местных жителей призвали спуститься на нижние этажи и подвалы. Необходимо найти место без окон.

Также Светлана Камбулова попросила сохранять спокойствие и следить за оповещениями.
Фото: Ростов ру
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