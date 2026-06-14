ГАИ опубликовала кадры момента смертельного ДТП под Ростовом

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В сети появились жутки кадры момента аварии на трассе Ростов-Таганрог. Видео опубликовали в Госавтоинспекции Ростовской области.Трагедия произошла утром 14 июня в районе хутора Хапры. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Приус» двигался по трассе и по неустановленной причине совершил наезд на припаркованный на обочине грузовик «Скания» с полуприцепом «Шварцмюллер». Удар был настолько сильным, что легковой автомобиль воспламенился.К сожалению, водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.В настоящее время на указанном участке дороги Р-280 «Новороссия» ограничено движение транспорта. Госавтоинспекция Ростовской области настоятельно рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании своих поездок, строго соблюдать установленные дорожные знаки и следовать указаниям сотрудников полиции, работающих на месте ДТП. Расследование причин аварии продолжается.