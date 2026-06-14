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ГАИ опубликовала кадры момента смертельного ДТП под Ростовом

ГАИ опубликовала кадры момента смертельного ДТП под Ростовом
В сети появились жутки кадры момента аварии на трассе Ростов-Таганрог. Видео опубликовали в Госавтоинспекции Ростовской области.

Трагедия произошла утром 14 июня в районе хутора Хапры. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Приус» двигался по трассе и по неустановленной причине совершил наезд на припаркованный на обочине грузовик «Скания» с полуприцепом «Шварцмюллер». Удар был настолько сильным, что легковой автомобиль воспламенился.

К сожалению, водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время на указанном участке дороги Р-280 «Новороссия» ограничено движение транспорта. Госавтоинспекция Ростовской области настоятельно рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании своих поездок, строго соблюдать установленные дорожные знаки и следовать указаниям сотрудников полиции, работающих на месте ДТП. Расследование причин аварии продолжается.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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