Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Еще восемь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря 12 января

Еще восемь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря 12 января
Еще восемь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря 12 января. Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО отражали воздушную атаку в период с 16:00 до 20:00.

За это время над регионами страны было перехвачено 56 дронов. Больше всего летательных аппаратов самолетного типа было сбито над территорией Республики Крым. Там насчитали 21 БПЛА.

Ранее над акваторией Азовского моря были сбиты пять беспилотников. Дежурные средства ПВО работали 12 января с 8:00 до 16:00.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.