Фото: Дондей

Еще восемь беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря 12 января. Об этом сообщили в Минобороны России.Силы ПВО отражали воздушную атаку в период с 16:00 до 20:00.За это время над регионами страны было перехвачено 56 дронов. Больше всего летательных аппаратов самолетного типа было сбито над территорией Республики Крым. Там насчитали 21 БПЛА.Ранее над акваторией Азовского моря были сбиты пять беспилотников. Дежурные средства ПВО работали 12 января с 8:00 до 16:00.