Фото: Дондей

Над акваторией Азовского моря 12 января сбили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку в период с 8:00 до 16:00.Всего над страной было уничтожено 19 БПЛА. Больше всего летательных аппаратов самолетного типа сбили над Республикой Крым - 7 дронов.Ранее в Ростовской области был введен режим беспилотной опасности. Около 14:30 жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон. Отбой беспилотной опасности еще не давали.