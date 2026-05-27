Еще один мужчина утонул в реке Ростовской области

В Ростовской области обнаружено тело второго утонувшего за сутки. Днем 27 мая спасатели извлекли из реки Гнилуши тело мужчины. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, трагедия произошла в 1,5 метра от берега в популярном месте отдыха – парке «Юность».По предварительной информации, погибшего мужчину искали с 24 мая. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.Этот случай стал вторым подобным за сутки в Ростовской области. Утром 27 мая спасатели уже сообщали об обнаружении тела утонувшего мужчины в Сальском районе.