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Спасатели вытащили из реки Дон утонувшего подростка из Ростова

Спасатели вытащили из реки Дон утонувшего подростка из Ростова
Спасатели сутки искали тело подростка, утонувшего в реке Дон в Ростове. Труп 14-летнего мальчика достали утром 21 июля.

Накануне днем ребенок купался вместе с мамой в районе Александровки. В какой-то момент женщина потеряла из виду сына. Сначала она решила, что тот ныряет, но мальчик так и не выплыл на поверхность. Не на шутку испугавшись, горожанка вызвала спасателей.

Прибывшие специалисты почти сутки искали тело подростка. Найти его удалось только к следующему утру.
Фото: DonDay.ru.
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