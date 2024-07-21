Спасатели вытащили из реки Дон утонувшего подростка из Ростова

Фото: DonDay.ru.

Спасатели сутки искали тело подростка, утонувшего в реке Дон в Ростове. Труп 14-летнего мальчика достали утром 21 июля.Накануне днем ребенок купался вместе с мамой в районе Александровки. В какой-то момент женщина потеряла из виду сына. Сначала она решила, что тот ныряет, но мальчик так и не выплыл на поверхность. Не на шутку испугавшись, горожанка вызвала спасателей.Прибывшие специалисты почти сутки искали тело подростка. Найти его удалось только к следующему утру.