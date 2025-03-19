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Двухлетний малыш погиб, выпав из окна многоэтажки в Ростове

Двухлетний малыш погиб, выпав из окна многоэтажки в Ростове
В Ростове-на-Дону двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области.

По предварительным данным, малыш выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи уже начали выяснять обстоятельства произошедшего, чтобы установить все детали случившегося.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку, чтобы выяснить, были ли допущены нарушения, которые могли привести к этой трагедии.
Фото: соцсцети.
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