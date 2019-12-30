На Дону в столкновении с грузовиком погибли пассажир и водитель ВАЗа



На трассе в Ростовской области двое погибли в результате ДТП. Трагический случай произошёл 1 января на трассе М-4 «Дон» в Тарасовском районе.



Около 7:30 по дороге ехали парень с девушкой на «ВАЗ-2106». По предварительной информации, водитель легковушки превысил скорость и потерял управление. Он врезался в ограждение, затем его отбросило на встречный КамАЗ.



- В результате ДТП погибли 31-летний водитель и 25-летняя пассажирка ВАЗа, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.