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На Дону в столкновении с грузовиком погибли пассажир и водитель ВАЗа

На Дону в столкновении с грузовиком погибли пассажир и водитель ВАЗа
На трассе в Ростовской области двое погибли в результате ДТП. Трагический случай произошёл 1 января на трассе М-4 «Дон» в Тарасовском районе.

Около 7:30 по дороге ехали парень с девушкой на «ВАЗ-2106». По предварительной информации, водитель легковушки превысил скорость и потерял управление. Он врезался в ограждение, затем его отбросило на встречный КамАЗ.

- В результате ДТП погибли 31-летний водитель и 25-летняя пассажирка ВАЗа, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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