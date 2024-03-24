Родные ищут двух сестер из Волгодонска, пропавших при теракте в «Крокус Сити»
Родственники ищут двух сестер из Волгодонска, пропавших без вести при теракте в подмосковье. Анна и Татьяна М. не выходят на связь с близкими несколько дней.
Как сообщил DonDay.ru, Анна давно переехала в город Щелково Московской области и жила там. Татьяна приехала в гости к родственнице незадолго до трагедии. Сестры решили сходить на концерт группы «Пикник». Вечером 22 марта они сделали фото перед выступлением музыкантов. Этот снимок стал последним. Через несколько минут раздались выстрелы, произошел взрыв и начался пожар.
Одна из сестер успела позвонить родным. Она сказала, что ранена, тяжело дышала и прощалась.
С тех пор они не выходили на связь. Судьба Анны и Татьяны М. остается неизвестной несколько дней. Их нет ни в списках погибших, ни пострадавших.