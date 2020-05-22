Две пожилые женщины пострадали в пожарах в Ростовской области

В Ростовской области в результате пожаров за последние сутки пострадали два человека.В Новочеркасске около полуночи 25 мая возгорание произошло в частном доме на улице Матросова. Соседи вызвали спасателей. Когда на место прибыли пожарные, огнём уже была охвачена вся комната. Сотрудники МЧС вынесли из полыхающего здания 90-летнюю женщину. Пенсионерка надышалась угарным газом.Ещё одно подобное происшествие через несколько часов случилось в Семикаракорске. Пожар произошёл в доме на улице Закруткина. В этот момент внутри находилась 56-летняя хозяйка. На момент прибытия спасателей дом был охвачен огнём по всему периметру. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.На данный момент известно, что во втором случае причиной возгорания стало замыкание электропроводки.