Две пожилые женщины пострадали в пожарах в Ростовской области
В Ростовской области в результате пожаров за последние сутки пострадали два человека.
В Новочеркасске около полуночи 25 мая возгорание произошло в частном доме на улице Матросова. Соседи вызвали спасателей. Когда на место прибыли пожарные, огнём уже была охвачена вся комната. Сотрудники МЧС вынесли из полыхающего здания 90-летнюю женщину. Пенсионерка надышалась угарным газом.
Ещё одно подобное происшествие через несколько часов случилось в Семикаракорске. Пожар произошёл в доме на улице Закруткина. В этот момент внутри находилась 56-летняя хозяйка. На момент прибытия спасателей дом был охвачен огнём по всему периметру. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
- Пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
На данный момент известно, что во втором случае причиной возгорания стало замыкание электропроводки.