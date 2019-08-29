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Двое мужчин пострадали при пожарах в Ростове

Двое мужчин пострадали при пожарах в Ростове
В Ростове за сутки при пожарах пострадали два человека. Возгорания случились 30 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, около 17 часов произошло возгорание на улице Штахановского. Площадь составила 7 квадратных метров. В результате с отравлением продуктами горения в больницу доставлен 30-летний мужчина. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Через час в доме на улице Лесопарковой случился еще один пожар. 66-летний мужчина получил ожоги и также был доставлен в больницу. Причиной возгорания стала неисправность газового оборудования.

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