Два маленьких ребёнка выпали из окна 5-го этажа в Ростовской области



Фото: tvernews.ru



В Ростовской области два ребёнка выпали из окна пятого этажа. Случай произошёл около 19 часов 3 июня в Сальске.



Двухлетние мальчик и девочка находились в зале. Их мама была на кухне, а папа возился в ванной с третьим малышом. Дети забрались на подоконник и облокотились на москитную сетку. Хлипкая защита не выдержала их веса, и крохи выпали из окна наружу.



Заметив, что детей нет в комнате, отец выглянул на улицу и с ужасом увидел их лежащими на земле.



- С телесными повреждениями, полученными при падении, они были доставлены в ЦРБ Сальского района, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Состояние малышей оценивается как тяжёлое. Все обстоятельства произошедшего будут установлены специалистами. После проверки следствием будет принято процессуальное решение.