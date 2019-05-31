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Два маленьких ребёнка выпали из окна 5-го этажа в Ростовской области

Два маленьких ребёнка выпали из окна 5-го этажа в Ростовской области
Фото: tvernews.ru

В Ростовской области два ребёнка выпали из окна пятого этажа. Случай произошёл около 19 часов 3 июня в Сальске.

Двухлетние мальчик и девочка находились в зале. Их мама была на кухне, а папа возился в ванной с третьим малышом. Дети забрались на подоконник и облокотились на москитную сетку. Хлипкая защита не выдержала их веса, и крохи выпали из окна наружу.

Заметив, что детей нет в комнате, отец выглянул на улицу и с ужасом увидел их лежащими на земле.

- С телесными повреждениями, полученными при падении, они были доставлены в ЦРБ Сальского района, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Состояние малышей оценивается как тяжёлое. Все обстоятельства произошедшего будут установлены специалистами. После проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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