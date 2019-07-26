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В Ростове 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа

В Ростове 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа
Фото: http://radiolemma.ru
Двухлетняя девочка получила травмы, выпав из окна второго этажа. Несчастный случай произошёл 28 июля в Железнодорожном районе Ростова.

По предварительным данным, ребёнок, оставшись без присмотра родителей, забрался на подоконник. Малышка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала из окна квартиры, расположенной на втором этаже трёхэтажного жилого дома.
- С полученными при падении с высоты травмами ребёнок был доставлен в больницу, где ему в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Тем временем следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту травмирования ребёнка проводится проверка.

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