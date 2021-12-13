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В Ростовской области в ДТП из-за тумана пострадали два человека

В Ростовской области в ДТП из-за тумана пострадали два человека

В Ростовской области 30-летний мужчина за рулем Шкоды Октавия из-за тумана спровоцировал аварию. ДТП случилось утром 15 декабря на трассе Зверево – г. Гуково.

Предварительно известно, что шофер ехал в сторону Гуково. На дорогу опустился сильный туман, и встречный поток машин было сложно заметить. В момент, когда мужчина перестраивался и совершал обгон, он столкнулся с автомобилем Лада Калина.

УГИБДД по Ростовской области сообщает, что в результате аварии пострадал 39-летний водитель Лады и 29-летняя пассажирка Шкоды.
Фото: voronej.bezformata.com
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