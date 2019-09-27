Дончанин погиб в ДТП в Оренбургской области



Житель Ростовской области погиб при ДТП в другом регионе. Смертельная авария произошла на 185-м километре трассы М-5 «Урал» вечером 30 сентября. Инцидент случился в Бузулукском районе Оренбургской области.



Предварительно, водитель автомобиля «Хёндай» ехал из Оренбурга в Самару. В это же время по проезжей части шёл 38-летний мужчина. Автомобилист не заметил пешехода и сбил его.



- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Оренбургской области.



Погибшим оказался житель Волгодонска. По факту происшествия правоохранители начали проверку.