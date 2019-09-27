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Водитель иномарки сбил пешехода в Ростовской области

Водитель иномарки сбил пешехода в Ростовской области
В Ростовской области мужчина попал под колёса легкового автомобиля. Авария случилась в Азове 29 сентября около 16:30.

Предположительно, 51-летний мужчина решил перейти улицу Московскую. Он перебегал проезжую часть в неположенном месте. В это время по дороге ехал «Хёндай Акцент» под управлением 39-летнего водителя. Когда пешеход оказался на проезжей части, автомобилист не успел среагировать и сбил его.

- В результате происшествия пешеход получил травмы, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

На место выезжали сотрудники скорой помощи. Они доставили пострадавшего в больницу.

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