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Василий Голубев заявил о смягчении коронавирусных ограничений в Ростовской области

Василий Голубев заявил о смягчении коронавирусных ограничений в Ростовской области
Губернатор Ростовской области заявил о смягчении коронавирусных ограничений в ближайшее время. Об этом Василий Голубев рассказал в ходе пресс-конференции 26 января.

По словам главы региона, работу общепитов планируется продлить до 00 часов. Кроме того, разрешат открыть театральные кассы. Проекты соответствующих документов уже существуют, а решения по ним предопределены.

Напомним, ранее кафе и рестораны могли обслуживать посетителей до 22 часов, после чего работали исключительно навынос или на доставку. Театральные кассы и вовсе были закрыты. Билеты покупали только онлайн, из-за чего у многих пожилых людей возникали сложности.

С чем связано такое решение, пока не известно. Несмотря на обещания смягчить вскоре ограничительные меры, в регионе по-прежнему ежедневно умирают десятки пациентов с COVID-19, а заболевают — сотни.

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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