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Часть коронавирусных ограничений утратили силу на Дону

Часть коронавирусных ограничений утратили силу на Дону
Часть ограничений по COVID-19 утратили силу в Ростовской области. Изменения в постановление правительства № 272 начали действовать 9 марта.

Теперь жители региона могут обратиться за плановой медпомощью, пройти программное или курсовое лечение.

Кроме того, трибуны закрытых стадионов теперь можно заполнять наполовину. Причем как при проведении профессиональных, так и официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

При этом жители региона все еще обязаны носить защитные маски в общественных местах: в магазинах, торговых центрах, транспорте, лифтах и даже на парковках.

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