Часть коронавирусных ограничений утратили силу на Дону

Часть ограничений по COVID-19 утратили силу в Ростовской области. Изменения в постановление правительства № 272 начали действовать 9 марта.Теперь жители региона могут обратиться за плановой медпомощью, пройти программное или курсовое лечение.Кроме того, трибуны закрытых стадионов теперь можно заполнять наполовину. Причем как при проведении профессиональных, так и официальных физкультурных и спортивных мероприятий.При этом жители региона все еще обязаны носить защитные маски в общественных местах: в магазинах, торговых центрах, транспорте, лифтах и даже на парковках.