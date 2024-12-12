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Четыре человека спасли из крупного пожара в ДНТ под Ростовом

Четыре человека спасли из крупного пожара в ДНТ под Ростовом

Из крупного пожара в ДНТ по Ростовом спасли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел 12 декабря около 3:00 в ДНТ «Лесная поляна» в Батайске. На улице Яблоневой, 104, загорелся банный комплекс. Местные жители заметили огромный столб дыма и вызвали пожарных.

К моменту приезда спасателей, пламя уже перекинулось на соседний дом и охватило его кровлю.

В тушении принимали участие 25 огнеборцев и шесть спецмашин. Потушить пламя на 200 квадратных метрах удалось к 5:00.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, из горящего здания удалось спасти четырех человек.
Фото: DonDay
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