Четыре человека спасли из крупного пожара в ДНТ под Ростовом

Фото: DonDay

Из крупного пожара в ДНТ по Ростовом спасли четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар произошел 12 декабря около 3:00 в ДНТ «Лесная поляна» в Батайске. На улице Яблоневой, 104, загорелся банный комплекс. Местные жители заметили огромный столб дыма и вызвали пожарных.К моменту приезда спасателей, пламя уже перекинулось на соседний дом и охватило его кровлю.В тушении принимали участие 25 огнеборцев и шесть спецмашин. Потушить пламя на 200 квадратных метрах удалось к 5:00.Как сообщили в ГУ МЧС региона, из горящего здания удалось спасти четырех человек.