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Частная хозпостройка горела в Ростове-на-Дону

Частная хозпостройка горела в Ростове-на-Дону
Пожар в частом домовладении произошел в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 3 августа около 15:30 в Первомайском районе на улице Невской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил хозяйственную постройку в частном доме на площади 80 квадратных метров. Пламя быстро распространялось, и испуганным очевидцам пришлось вызвать спасателей. Возгорание на протяжении часа тушили восемь пожарных и три единицы техники. Ликвидировать горящий участок им удалось примерно к 17:00.

- В результате ЧП пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

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