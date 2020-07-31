Частная хозпостройка горела в Ростове-на-Дону

Пожар в частом домовладении произошел в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 3 августа около 15:30 в Первомайском районе на улице Невской.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил хозяйственную постройку в частном доме на площади 80 квадратных метров. Пламя быстро распространялось, и испуганным очевидцам пришлось вызвать спасателей. Возгорание на протяжении часа тушили восемь пожарных и три единицы техники. Ликвидировать горящий участок им удалось примерно к 17:00.