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Центр Ростова залило из-за порыва трубы

Центр Ростова залило из-за порыва трубы
Центральную улицу Ростова-на-Дону залило из-за порыва трубы. Происшествие случилось на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Соколова вечером 13 декабря.

На месте коммунальной аварии из люка бьет фонтан. Водой залило проезжую часть главной улицы города. Автомобилистам и пешеходам повезло, что в донской столице в середине декабря плюсовая температура. Иначе дорога покрылась бы коркой льда.



В «Ростовводоканале» ситуацию пока никак не комментируют. Вероятно, в ближайшее время будут проведены ремонтные работы.

С началом отопительного сезона в Ростовской области часто стали происходить коммунальные аварии. В конце ноября в Ростове залило переулок Соборный, а в начале декабря из-за порыва без воды остались три микрорайона Новочеркасска.

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