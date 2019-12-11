Центр Ростова залило из-за порыва трубы



Центральную улицу Ростова-на-Дону залило из-за порыва трубы. Происшествие случилось на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Соколова вечером 13 декабря.



На месте коммунальной аварии из люка бьет фонтан. Водой залило проезжую часть главной улицы города. Автомобилистам и пешеходам повезло, что в донской столице в середине декабря плюсовая температура. Иначе дорога покрылась бы коркой льда.







В «Ростовводоканале» ситуацию пока никак не комментируют. Вероятно, в ближайшее время будут проведены ремонтные работы.



С началом отопительного сезона в Ростовской области часто стали происходить коммунальные аварии. В конце ноября в Ростове залило переулок Соборный, а в начале декабря из-за порыва без воды остались три микрорайона Новочеркасска.



