В Ростове-на-Дону кипятком затопило проспект Буденновский из-за порыва трубы



В Ростове-на-Дону кипятком затопило проспект Буденновский из-за порыва трубы. Коммунальная авария произошла 9 апреля.



На перекрестке улицы Красноармейской и переулка Соборного случился порыв трубопровода. В результате потоки горячей воды растеклись по дороге и «добрались» до проспекта Буденновского и улицы Горького.



- На месте коммунальной аварии работает бригада, - отметили в организации «Ростовские тепловые сети». - Во время устранения неполадок теплоснабжение и горячее водоснабжение будут ограничены в границах улицы Пушкинской, переулка Островского, улицы Тельмана и переулка Газетного.