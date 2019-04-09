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В Ростове-на-Дону кипятком затопило проспект Буденновский из-за порыва трубы

В Ростове-на-Дону кипятком затопило проспект Буденновский из-за порыва трубы
В Ростове-на-Дону кипятком затопило проспект Буденновский из-за порыва трубы. Коммунальная авария произошла 9 апреля.

На перекрестке улицы Красноармейской и переулка Соборного случился порыв трубопровода. В результате потоки горячей воды растеклись по дороге и «добрались» до проспекта Буденновского и улицы Горького.

- На месте коммунальной аварии работает бригада, - отметили в организации «Ростовские тепловые сети». - Во время устранения неполадок теплоснабжение и горячее водоснабжение будут ограничены в границах улицы Пушкинской, переулка Островского, улицы Тельмана и переулка Газетного.

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