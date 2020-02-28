Работников Сбербанка в Ростове эвакуировали из-за бесхозного предмета
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону оцепили здание Сбербанка. Происшествие случилось около полудня 2 марта на проспекте Ворошиловском.
В полицию поступило сообщение о том, что в помещении банка находится подозрительный предмет. Правоохранители вывели из здания всех работников и оцепили близлежащую территорию.
- В ходе проверки правоохранители не обнаружили опасных предметов, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Спустя примерно полчаса банк продолжил работу в штатном режиме.