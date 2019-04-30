Цех по производству мебельных фасадов сгорел в Ростовской области
В Ростовской области сгорел цех по производству мебельных фасадов. Пожар произошёл в городе Шахты.
Сообщение о происшествии в производственном помещении, расположенном в переулке Базовом, поступил на пульт пожарной охраны около 10 часов утра 4 мая.
- Площадь пожара составила 65 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.