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Цех по производству мебельных фасадов сгорел в Ростовской области

Цех по производству мебельных фасадов сгорел в Ростовской области
В Ростовской области сгорел цех по производству мебельных фасадов. Пожар произошёл в городе Шахты.

Сообщение о происшествии в производственном помещении, расположенном в переулке Базовом, поступил на пульт пожарной охраны около 10 часов утра 4 мая.
- Площадь пожара составила 65 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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