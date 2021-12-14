Бывший замглавы администрации Волгодонска получил шесть лет «строгача» за взятку

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Бывшего заместителя главы администрации Волгодонска Сергея Вислоушкина осудили за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.Установлено, что чиновник, курировавший вопросы городского ЖКХ, потребовал от сотрудника водоканала на постоянной основе передавать ему деньги за всяческое покровительство по службе. За период с февраля 2018-го по август 2020 года он получил от подчиненного более 4,8 миллиона рублей.- Волгодонской районный суд приговорил Вислоушкина к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в ведомстве.