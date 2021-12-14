Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Бывший замглавы администрации Волгодонска получил шесть лет «строгача» за взятку

Бывший замглавы администрации Волгодонска получил шесть лет «строгача» за взятку

Бывшего заместителя главы администрации Волгодонска Сергея Вислоушкина осудили за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Установлено, что чиновник, курировавший вопросы городского ЖКХ, потребовал от сотрудника водоканала на постоянной основе передавать ему деньги за всяческое покровительство по службе. За период с февраля 2018-го по август 2020 года он получил от подчиненного более 4,8 миллиона рублей.

- Волгодонской районный суд приговорил Вислоушкина к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в ведомстве.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.