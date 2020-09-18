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В Волгодонске задержали замглавы администрации города Сергея Вислоушкина

В Волгодонске задержали замглавы администрации города Сергея Вислоушкина
В Волгодонске арестовали заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Сергея Вислоушкина. Задержание и обыски провели 22 сентября в первой половине дня. Информацию подтвердил собственный источник Rostov.ru.

Как стало известно, чиновника арестовали в его кабинете. Там же провели обыск. В ближайшее время он будет доставлен в Ростов.

Причины задержания пока не известны. По одной из версий, Сергей Вислоушкин замешан в деле в отношении директора МУП «Водоканал» Волгодонска Александра Нетуты. Его арестовали в конце августа сотрудники полиции. Директора водоканала подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Напомним, Сергей Анатольевич занимает пост заместителя главы администрации Волгодонска по городскому хозяйству с 2018 года. До этого он возглавлял департамент строительства и городского хозяйства администрации Волгодонска и долгое время был директором МУП «Водоканал» города.

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