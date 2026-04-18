БПЛА перехватили в небе над Ростовской областью. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.Дежурные средства ПВО работали в ночь на 18 апреля с 20:00 до 08:00. За этот период над регионами России были сбиты 258 беспилотников. Дроны уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Как ранее сообщал глава Ростовской области, над регионом было сбито свыше десятка БПЛА. Дроны перехватили в семи муниципалитетах: города Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Шолоховский, Миллеровский, Каменский, Мясниковский, Милютинский районы. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.