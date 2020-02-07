Более четырёх месяцев в Ростове разыскивают 39-летнего мужчину



Пропавшего без вести 39-летнего мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону. О Владимире Нечепаеве нет вестей более четырёх месяцев.



Ростовчанин пропал 30 сентября. В тот день он вышел из дома, взяв с собой дорожную сумку. Куда он направился, неизвестно. Мужчина перестал выходить на связь с родными, не отвечает на звонки и сообщения. Члены семьи обратились с заявлением в полицию, также попросили о помощи поисковый отряд «Лиза Алерт». Сообщается, что Владимир может находиться в любом городе Ростовской области.



Его рост — 180 сантиметров, телосложение худощавое, у него тёмно-русые волосы и карие глаза. Когда Нечепаева видели в последний раз, он был одет в вязаный серый свитер, чёрные брюки и тёмную куртку. При себе он имел дорожную сумку с красными полосками.



Всех неравнодушных просят подключиться к поискам. Если вы знаете, где может находиться Владимир Нечепаев, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.