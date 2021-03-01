Автоугонщик, устроивший масштабный пожар в Ростовской области, предстанет перед судом
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об угоне автомобиля и уничтожении леса в отношении 20-летнего парня. Житель Цимлянского района обвиняется по четырем статьям. Молодому человеку вменяют неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, покушение на это же преступление, грабеж и уничтожение или повреждение лесных насаждений.
По версии следствия, происшествие случилось 30 сентября в станице Лозновской. Парень угнал «ВАЗ-2114» своего знакомого и поехал в сторону хутора Лозного. В какой-то момент он наехал на заросли кустарника. В машине произошло короткое замыкание, и она загорелась, а угонщик выскочил из авто и убежал. С легковушки огонь перешел на растительность. Сильный ветер разнес пламя по площади более 300 гектаров. Лишь на третьи сутки несколько сотен спасателей смогли потушить огонь с помощью 56 спецмашин и авиации.
Парня нашли и задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. Однако на этот раз нарушителю вменяют не только угон авто. Сумма ущерба уничтоженных и поврежденных лесных насаждений составляет более трех миллионов рублей.
- Уголовное дело направлено в Цимлянский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.