В Ростове задержали парня, угнавшего «Фольксваген Пассат» у знакомого



В Ростове задержали подозреваемого в угоне автомобиля у знакомого. Злоумышленника разыскали 3 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



К правоохранителям обратился житель Ростова и рассказал о краже. По его словам, кто-то угнал «Фольксваген Пассат», припаркованный возле дома. По подозрению в угоне полицейские задержали 29-летнего мужчину, ранее судимого за кражу.



Выяснилось, что злоумышленник находился в гостях у владельца автомобиля. Парень увидел, где лежат ключи от машины, и украл их. Наутро он проник во двор и угнал транспортное средство.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - добавили в ведомстве.