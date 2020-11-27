Автоугонщик устроил крупный лесной пожар в Ростовской области
В Ростовской области арестовали 20-летнего парня. По словам правоохранителей, житель Цимлянского района устроил крупный пожар в лесу, угнав автомобиль.
Дончанин угнал «ВАЗ-21140» и наехал на бревна. Переехать через них горе-водителю не удалось - в машине произошло короткое замыкание, и она загорелась. С легковушки огонь перешел на растительность.
Подозреваемого нашли и арестовали. Выяснилось, что парень уже был судим за кражу. Однако на этот раз ему вменяют не только угон авто, но и умышленное уничтожение лесных насаждений и имущества. Сумма ущерба составляет более трех миллионов рублей.
Крупный лесной пожар в Цимлянском районе случился 30 сентября. Сильный ветер разнес пламя по площади более 300 гектаров. Лишь на третьи сутки несколько сотен спасателей смогли потушить огонь с помощью 56 спецмашин и авиации.