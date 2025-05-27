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Автомобилист сбил женщину в Аксае

Автомобилист сбил женщину в Аксае
В Ростовской области водитель «Ниссана» сбил женщину. ДТП произошло 27 мая на улице Садовой.

Около 10:00 женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент её сбил автомобиль.

Пешеход получила травмы. По данным УПЧС Аксайского района, пострадавшую госпитализировали.
Фото: Ростов ру
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