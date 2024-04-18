В Таганроге водитель «ВАЗа» сбил 44-летнюю женщину

Фото: Ростов ру

В городе Таганроге Ростовской области автомобилист сбил женщину. Происшествие случилось 18 апреля.Около 12:30 по улице Москатова, 6А ехал 78-летний водитель на «ВАЗ-101183». В это же время 44-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. По предварительным данным, мужчина не заметил пешехода и не затормозил.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП женщина получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.