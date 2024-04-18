Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге водитель «ВАЗа» сбил 44-летнюю женщину

В Таганроге водитель «ВАЗа» сбил 44-летнюю женщину
В городе Таганроге Ростовской области автомобилист сбил женщину. Происшествие случилось 18 апреля.

Около 12:30 по улице Москатова, 6А ехал 78-летний водитель на «ВАЗ-101183». В это же время 44-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. По предварительным данным, мужчина не заметил пешехода и не затормозил.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП женщина получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.