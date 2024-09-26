Автомобилист сбил женщину-пешехода и мотоциклиста в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области автомобилист сбил мотоциклиста и женщину-пешехода. ЧП случилось 25 сентября около 17:00.По улице Чехова в районе дома № 309 ехал 45-летний мужчина на автомобиле марки «Киа Рио». Предварительно, в это же время по нерегулируемому пешеходному переходу шла 53-летняя женщина. Водитель не успел среагировать и сбил местную жительницу. Затем машина столкнулась с мотоциклом под управлением 39-летнего мужчины.В донской Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадали пешеход и водитель мотоцикла. Их доставили в больницу.