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Автомобилист сбил женщину-пешехода и мотоциклиста в Ростовской области

Автомобилист сбил женщину-пешехода и мотоциклиста в Ростовской области
В Ростовской области автомобилист сбил мотоциклиста и женщину-пешехода. ЧП случилось 25 сентября около 17:00.

По улице Чехова в районе дома № 309 ехал 45-летний мужчина на автомобиле марки «Киа Рио». Предварительно, в это же время по нерегулируемому пешеходному переходу шла 53-летняя женщина. Водитель не успел среагировать и сбил местную жительницу. Затем машина столкнулась с мотоциклом под управлением 39-летнего мужчины.

В донской Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадали пешеход и водитель мотоцикла. Их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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