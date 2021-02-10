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Автомобилист насмерть сбил 35-летнего мужчину в Ростове

Автомобилист насмерть сбил 35-летнего мужчину в Ростове
В Ростове 35-летний мужчина погиб под колесами автомобиля. Трагедия случилась вечером 11 февраля в Северном микрорайоне.

По предварительной информации, водитель ехал по бульвару Комарова в направлении улицы Добровольского. В районе дома № 13 он сбил мужчину, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Автомобилист скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего посреди дороги.

- В результате ДТП 35-летнего мужчину с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но не смогли его спасти. Мужчина скончался в медучреждении.

За смерть пешехода и оставление места происшествия водителю грозит уголовная ответственность.

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