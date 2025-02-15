Фото: Ростов ру

Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в Ростове. Происшествие случилось в ночь на 15 февраля в Железнодорожном районе города.Кровля пробита по адресу: Ермака, 34. Жильцы дома не пострадали. На место происшествия для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников.- Поручил Александру Юрьевичу Скрябину организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов, - отметил врио губернатора Юрий Слюсарь.Всего за ночь над территорией региона сбили девять беспилотников.