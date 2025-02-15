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Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в Ростове

Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в Ростове
Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в Ростове. Происшествие случилось в ночь на 15 февраля в Железнодорожном районе города.

Кровля пробита по адресу: Ермака, 34. Жильцы дома не пострадали. На место происшествия для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников.

- Поручил Александру Юрьевичу Скрябину организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов, - отметил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего за ночь над территорией региона сбили девять беспилотников.
Фото: Ростов ру
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