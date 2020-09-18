Ростовчанка Ирина Безрукова стала «Человеком года-2020»

Премией «Человек года-2020» в номинации «Искусство» наградили ростовчанку Ирину Безрукову. Об этом она рассказала 21 сентября в своем инстаграме.Премию женщина получила за большой вклад в развитие тифлокомментирования в России. Тифлокомментирование (аудиодескрипция) подразумевает под собой подробное, но лаконичное описание предметов и действий на театральной сцене или киноэкране для незрячих людей.- Я разделяю эту награду со своими вдохновителями, учителями, коллегами, директором нашего Губернского театра, особенно - с Дианой Гурцкаей, потому что именно она открыла для меня тифлокомментирование, благодаря которому люди с ограниченными возможностями зрения могут видеть, - поделилась Ирина.