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Ростовчанка Ирина Безрукова стала «Человеком года-2020»

Ростовчанка Ирина Безрукова стала «Человеком года-2020»
Премией «Человек года-2020» в номинации «Искусство» наградили ростовчанку Ирину Безрукову. Об этом она рассказала 21 сентября в своем инстаграме.

Премию женщина получила за большой вклад в развитие тифлокомментирования в России. Тифлокомментирование (аудиодескрипция) подразумевает под собой подробное, но лаконичное описание предметов и действий на театральной сцене или киноэкране для незрячих людей.

- Я разделяю эту награду со своими вдохновителями, учителями, коллегами, директором нашего Губернского театра, особенно - с Дианой Гурцкаей, потому что именно она открыла для меня тифлокомментирование, благодаря которому люди с ограниченными возможностями зрения могут видеть, - поделилась Ирина.

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