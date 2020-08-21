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Я-киноман: ростовчанка Ирина Безрукова рассказала про свою главную страсть

Я-киноман: ростовчанка Ирина Безрукова рассказала про свою главную страсть
Актриса и телеведущая Ирина Безрукова рассказала, что является заядлым кинолюбителем. «Чистосердечное признание«» дончанка сделала в своем инстаграмм-аккаунте.

По словам актрисы, фильмы она смотрит глазами как обычного зрителя, так и профессионала.

- Мне нравится фильмы о надежде, чистоте, дружбе, любви, радости и том, что все не так однозначно, как могло показаться на первый взгляд, - пишет дончанка.

Судя по всему, актриса предпочитает мелодрамы и семейное кино. Ирину Безрукову и без того называют эталоном женственности и утонченности. Ее предпочтения в кино только дополняют такой образ.

Дончанка пообещала поделиться с подписчиками списком любимых фильмов. В ответ поклонники написали, что с нетерпением ждут ее рекомендаций.

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