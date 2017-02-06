ФК «Ростов» победил «Тромсе»

Дончане завершили второй учебно-тренировочный сбор уверенной победой над норвежским «Тромсе» - 3:1.





С самого начала матча норвежские футболисты (в прошлом сезоне они заняли 13-е место из 16-ти в сильнейше лиге своей страны) ушли в глухую оборону. «Ростов» же играл первым номером и создал целый ряд хороших моментов для взятия ворот. Однако не ладилось с реализацией. Только в самой концовке первой половины встречи вице-чемпион России смог открыть счет. Тимофей Калачев выполнил навес с углового, и Миха Мевля отправил мяч в верхний угол ворот соперника, перевисев всех в воздухе – 1:0.



Во втором тайме желто-синие так же играли с ощутимым преимуществом и на 51-й минуте забили логичный второй гол. Миха Мевля на сей раз отличился голевой передачей на Сердара Азмуна, который, обыграв двух защитников, отправил мяч в ворота «Тромсе» - 2:0. На 63-й минуте в составе «Ростова» на поле вышли сразу несколько игроков (шестеро). И почти сразу после этого норвежцы сократили свое отставание – 2:1. Далее более мастеровитый «Ростов» перехватил инициативу и продолжил нагнетать давление на ворота соперника. Опять, однако, подводила реализация. В самом конце дончане забили-таки, поставив победную точку. Дмитрий Скопинцев отобрал мяч и выполнил подачу на Александра Бухарова. Его удар защитники сумели накрыть, но Марко Девич был первым на добивании и забил третий гол «Ростова» в матче – 3:1. Этот мяч стал для сербского украинца первым в составе вице-чемпиона России.



ФК «Ростов» возвращается в донскую столицу, но с 10 по 14 февраля желто-вернутся в турецкий Белек, чтобы основательно подготовиться к матчам плей-офф Лиги Европы против «Спарты» (Прага, Чехия).



Контрольный матч



«Ростов» — «Тромсе» (Норвегия) – 3:1 (1:0)



Голы «Ростова»: Мевля, 44 – 1:0, Азмун, 51 – 2:0, Девич, 89 – 3:1



«Ростов»: Джанаев, Калачев (Скопинцев, 63), Мевля, Гранат, Терентьев (Киреев, 63), Кудряшов, Гацкан, Нобоа (Байрамян, 63), Ерохин (Препелицэ, 63), Полоз (Бухаров, 63), Азмун (Девич, 63)



6 февраля. Белек.