Ответственность при банкротстве

Признание физического или юридического лица банкротом не является основанием для наложения на него уголовной ответственности. Если банкротом становится предприятие, его владельцы или управленцы в большинстве случаев не несут за это материальной, гражданско-правовой ответственности.



Существует ряд исключений из правил, о которых пойдет речь в этом материале.



Механизм действия закона о банкротстве в теории



В УК РФ предусмотрено наказание за совершение действий, идущих вразрез с законом о банкротстве (ст. 195). К ним относятся:

- Ликвидация или незаконная передача посторонним лицам имущества, принадлежащего банкроту.

- Намеренное утаивание информации о наличии или местонахождении имущества банкрота.

- Утаивание банкротом своих имущественных прав.

- Утаивание, фальсификация или ликвидация документов, связанных с имущественными правами/имуществом должника или экономической деятельностью предприятия – банкрота.



Уголовная ответственность наступает, если вышеперечисленные действия стали причиной крупного ущерба, либо требования кредитора (истца) были удовлетворены в обход законодательно установленным правилам. О наказаниях за нарочитое (преднамеренное) банкротство можно узнать в ст.196, о фиктивном (притворном) банкротстве – в ст.197.



Если банкротом признаются физические лица или предприниматели, то за свои долги они отвечают имуществом.



Если банкротом признано предприятие, и у него нет возможности погасить долг, к субсидиарной ответственности привлекается руководящий состав и ряд должностных лиц (главные бухгалтеры). Они устраняют задолженность перед кредиторами за счет собственных средств и личного имущества.



Практическая реализация закона



До уголовной ответственности доходит редко. Чаще всего судья накладывает на учредителей и руководителей предприятия субсидиарную ответственность.



Уголовно наказуемыми будут:



- Уклонение от уплаты налогов (ст.198-199): для юридических лиц – от 5 млн. руб. и более, физических – от 900 тыс. руб.

- Невыплата работникам предприятия заработной платы.



Субсидиарная ответственность наступает в следующих ситуациях:



- Из-за намеренных действий или недобросовестного отношения со стороны ответственных лиц документация предприятия находится в таком состоянии, когда признание юридического лица несостоятельным становится затруднительным.

- К банкротству привели намеренные, тщательно спланированные действия руководителей и собственников предприятия.

- Должник не оповестил о своей финансовой несостоятельности.



Если вы являетесь учредителем или руководителем предприятия, оказавшемся в сложной финансовой ситуации, можно начать процедуру банкротства. Однако перед этим стоит убедиться в отсутствии долгов по зарплате и налогам. Иначе субсидиарная ответственность может трансформироваться в уголовную и навлечь за собой гораздо больше неприятностей. Больше информации о процедуре банкротства вы можете найти на сайте: https://kbankrot.ru/