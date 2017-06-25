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Ответственность при банкротстве

Признание физического или юридического лица банкротом не является основанием для наложения на него уголовной ответственности. Если банкротом становится предприятие, его владельцы или управленцы в большинстве случаев не несут за это материальной, гражданско-правовой ответственности.

Существует ряд исключений из правил, о которых пойдет речь в этом материале.

Механизм действия закона о банкротстве в теории

В УК РФ предусмотрено наказание за совершение действий, идущих вразрез с законом о банкротстве (ст. 195). К ним относятся:
- Ликвидация или незаконная передача посторонним лицам имущества, принадлежащего банкроту.
- Намеренное утаивание информации о наличии или местонахождении имущества банкрота.
- Утаивание банкротом своих имущественных прав.
- Утаивание, фальсификация или ликвидация документов, связанных с имущественными правами/имуществом должника или экономической деятельностью предприятия – банкрота.

Уголовная ответственность наступает, если вышеперечисленные действия стали причиной крупного ущерба, либо требования кредитора (истца) были удовлетворены в обход законодательно установленным правилам. О наказаниях за нарочитое (преднамеренное) банкротство можно узнать в ст.196, о фиктивном (притворном) банкротстве – в ст.197.

Если банкротом признаются физические лица или предприниматели, то за свои долги они отвечают имуществом.

Если банкротом признано предприятие, и у него нет возможности погасить долг, к субсидиарной ответственности привлекается руководящий состав и ряд должностных лиц (главные бухгалтеры). Они устраняют задолженность перед кредиторами за счет собственных средств и личного имущества.

Практическая реализация закона

До уголовной ответственности доходит редко. Чаще всего судья накладывает на учредителей и руководителей предприятия субсидиарную ответственность.

Уголовно наказуемыми будут:

- Уклонение от уплаты налогов (ст.198-199): для юридических лиц – от 5 млн. руб. и более, физических – от 900 тыс. руб.
- Невыплата работникам предприятия заработной платы.

Субсидиарная ответственность наступает в следующих ситуациях:

- Из-за намеренных действий или недобросовестного отношения со стороны ответственных лиц документация предприятия находится в таком состоянии, когда признание юридического лица несостоятельным становится затруднительным.
- К банкротству привели намеренные, тщательно спланированные действия руководителей и собственников предприятия.
- Должник не оповестил о своей финансовой несостоятельности.

Если вы являетесь учредителем или руководителем предприятия, оказавшемся в сложной финансовой ситуации, можно начать процедуру банкротства. Однако перед этим стоит убедиться в отсутствии долгов по зарплате и налогам. Иначе субсидиарная ответственность может трансформироваться в уголовную и навлечь за собой гораздо больше неприятностей. Больше информации о процедуре банкротства вы можете найти на сайте: https://kbankrot.ru/

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