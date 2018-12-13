В Ростовской области перевернулась иномарка, погиб водитель
В Азовском районе Ростовской области в ДТП погиб водитель. Авария произошла на трассе Ростов – Староминская около 9 часов утра 15 декабря.
По предварительным данным, 40-летний водитель «Датсуна» не справился с управлением. Иномарка опрокинулась.
- В результате ДТП водитель погиб, 68-летняя и 64-летняя пассажирки с травмами доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
Обстоятельства ДТП уточняются. По факту происшествия начата проверка.