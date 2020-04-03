Иномарка опрокинулась на трассе в Ростовской области: погиб водитель
Смертельная авария произошла в Ростовской области. Трагедия случилась 6 апреля около 17 часов в Матвеево-Курганском районе на автодороге «Покровская – Советская – Большекрепенская».
По предварительной информации, 27-летний водитель на «Фольксваген Поло» потерял управление. Иномарка вылетела с трассы и опрокинулась.
- От полученных травм молодой человек скончался на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Все обстоятельства ДТП уточняются. По данному факту проводится проверка.