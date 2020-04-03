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Иномарка опрокинулась на трассе в Ростовской области: погиб водитель

Иномарка опрокинулась на трассе в Ростовской области: погиб водитель
Смертельная авария произошла в Ростовской области. Трагедия случилась 6 апреля около 17 часов в Матвеево-Курганском районе на автодороге «Покровская – Советская – Большекрепенская».

По предварительной информации, 27-летний водитель на «Фольксваген Поло» потерял управление. Иномарка вылетела с трассы и опрокинулась.

- От полученных травм молодой человек скончался на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Все обстоятельства ДТП уточняются. По данному факту проводится проверка.

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