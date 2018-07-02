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Двух подростков на мопеде сбила «Тойота» в Ростовской области

Двух подростков на мопеде сбила «Тойота» в Ростовской области
Двух подростков на мопеде сбила «Тойота» в Ростовской области. Авария случилась 3 июля днем на пересечении улиц Веселая и Первомайская в селе Самарском.

По предварительной информации, мальчишки на мопеде решили во время движения резко повернуть направо с левой полосы. При этом они забыл включить поворотники. Едущий сзади водитель за рулем "Тойоты Короллы" не предугадал их маневр и сбил мальчиков.

-Подростки упали с транспортного средства, - отметил Александр. - Но ничего страшного не произошло. Буквально пара синяков. Они стали упрашивать водителя «Короллы» не рассказывать водителям об аварии. Убедившись, то мальчики цены мужчина их отпустил.

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