Двух подростков на мопеде сбила «Тойота» в Ростовской области



Двух подростков на мопеде сбила «Тойота» в Ростовской области. Авария случилась 3 июля днем на пересечении улиц Веселая и Первомайская в селе Самарском.



По предварительной информации, мальчишки на мопеде решили во время движения резко повернуть направо с левой полосы. При этом они забыл включить поворотники. Едущий сзади водитель за рулем "Тойоты Короллы" не предугадал их маневр и сбил мальчиков.



-Подростки упали с транспортного средства, - отметил Александр. - Но ничего страшного не произошло. Буквально пара синяков. Они стали упрашивать водителя «Короллы» не рассказывать водителям об аварии. Убедившись, то мальчики цены мужчина их отпустил.