Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Подросток на мопеде попал в ДТП в Ростовской области

Подросток на мопеде попал в ДТП в Ростовской области
Фото: golos-buryatyi.ru
В Неклиновском районе после ДТП госпитализирован несовершеннолетний водитель. Авария произошла 6 декабря в начале пятого вечера в селе Покровском.

По предварительной информации, 15-летний подросток на мопеде «Орион» врезался в ехавшую впереди «Киа Рио».
- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Пострадавший госпитализирован.

33-летняя женщина-водитель иномарки не пострадала. По факту происшествия начата проверка.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.