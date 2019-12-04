Подросток на мопеде попал в ДТП в Ростовской области
Фото: golos-buryatyi.ru
В Неклиновском районе после ДТП госпитализирован несовершеннолетний водитель. Авария произошла 6 декабря в начале пятого вечера в селе Покровском.
По предварительной информации, 15-летний подросток на мопеде «Орион» врезался в ехавшую впереди «Киа Рио».
- В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Пострадавший госпитализирован.
33-летняя женщина-водитель иномарки не пострадала. По факту происшествия начата проверка.