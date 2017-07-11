Дневники гимназистки и портного 1917 года





Сотрудники Ростовского музея русско-армянской дружбы предлагают жителям Дона вместе воссоздать историю.



С 5 сентября в Ростовском музее русско-армянской дружбы стартует проект «1917. Провинциальный город. Взгляд обывателя». Его создатели хотят показать, как жили и о чем думали жители Дона в этот непростой период истории.

- С помощью нашей выставки ростовчане ХХI века смогут мысленно почувствовать 1917 год. Кто-то ходил в университет, посещал церковь, люди работали, им надо было кормить семьи. И в это время в стране началась революция. Привычная жизнь разрушилась, - рассказывает заведующая музеем Маргарита Соколова. - Вы увидите, как пережили это время жители донской земли. Через материалы, которые мы собрали, вы поймёте, как люди справлялись, какую силу характера они показали! В своей экспозиции мы не будем показывать конфликтующие стороны - ни красных, ни белых.

- И как жил горожанин в то время?

- Я приведу пример: советская писательница Мариэтта Шагинян в 1917 году даже не думала писать ничего о власти и революции. Она отправилась в свадебное путешествие. В письмах она описывает совершенно бытовые моменты. Её мысли заняты отношениями с мужем, она наслаждается их общением.



- Но почему этот период истории Вы хотите показать именно глазами обывателя?

- Представьте: период отречения Николая II от престола. Газета «Приазовский край» показывает, как это отразилось на жизни жителей Ростова и Нахичевани, как менялись цены на товары, продукты. Мы не знаем, сколько обычных горожан в эти тяжелые годы вынуждены были ограничивать себя, ущемлять во всем. Но мы знаем, что жители Ростова и Нахичевани стали создавать небольшие частные госпитали, чтобы помочь людям. Иной раз госпиталь был рассчитан всего на 10 человек. Нам сейчас может показаться, что этого мало. А вы представьте, если бы их вообще не было? Сколько людей бы умерли без медицинской помощи.







- Что Вы хотите сказать с помощью Вашего проекта современным горожанам?

- Мы хотим, чтобы человек пришел сюда подумать. Чтобы он поставил себя на место тех горожан. Ответил сам себе на вопрос, почему ростовчане и нахичеванцы не потеряли чувства сострадания и желания помочь другим? Почему гимназистки, девушки из обывательских семей работали в госпиталях, хотя это была довольно тяжелая и грязная работа? Представьте: перевязки, бессонные ночи... Мы считаем, что участник выставки не должен прослушать экскурсию и спокойно забыть про нее. Может быть, он захочет поучаствовать в оживленной дискуссии, может, ему есть что рассказать, но некому? У нас всегда открыты двери для живых идей и дискуссий.



Официальное открытие выставки состоится 5 сентября, но экспозицию готовят к 20 августа, чтобы провести предпремьерный показ.



Сотрудники музея обращаются к жителям Дона с предложением дополнить выставку уникальными материалами. Возможно, у кого-то сохранились в памяти семейная история тех лет, фото или другие материалы. Ростовчанам предлагают воссоздать историю общими усилиями.



Контактный телефон: 283-23-59, ежедневно с 10 до 18 часов, кроме понедельника.