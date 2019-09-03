Глава Госкино Украины: Зеленский стал президентом, чтобы возобновить показ «Сватов»



Глава Госкино Украины заявил, что Владимир Зеленский стал президентом, чтобы возобновить показ «Сватов». Филипп Ильенко сказал, что знает, насколько болезненно Зеленский воспринял запрет сериала в 2017 году. По его словам, именно это стало толчком к тому, что Зеленский начал борьбу за пост президента.



Напомним, в ноябре 2017 года актёру Фёдору Добронравову, играющему главную роль в «Сватах», запретили въезд на территорию Украины. Тогда же запретили к показу и сам сериал. В марте 2019 года после победы Зеленского на выборах в Украине, суд признал решение СБУ незаконным. «Сваты» снова появились на телеэкранах Незалежной. Сразу после этого у зрителей появилась надежда на выход новых серий.



Однако, не все украинские деятели поддержали такое решение суда. В частности, глава Госкино Филипп Ильенко и известный продюсер Игорь Кондратюк, призывают брать «Сватов» из эфира.