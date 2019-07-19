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Заместитель президента Украины признался, что сюжет «Сватов» списан с жизни Зеленского

Заместитель президента Украины признался, что сюжет «Сватов» списан с жизни Зеленского
Заместитель Владимира Зеленского рассказал, что сюжет некоторых эпизодов «Сватов» взяли из жизни президента. Сергей Шефир заступился за сериал в интервью с одним из украинских изданий.

Причиной популярности кинокартины он назвал то, что сюжет для истории брали из жизни его и Зеленского.

- Напряжение между родителями жены и мужа, борьба за ребёнка, - вспоминает Шефир. - Когда приходится думать, кому их них первым завезти ребёнка, чтобы не возникло ревности.

Напомним, студия «Квартал 95», руководителем которой является Владимир Зеленский, занималась выпуском «Сватов». В ноябре 2017 года сериал запретили к показу на территории Незалежной. В чёрный список попал и Фёдор Добронравов, исполняющий главную роль в картине. К тому моменту на экраны вышло шесть сезонов «Сватов».

Спустя два года, в марте 2019-го, все запреты были сняты. Сейчас съёмки продолжаются, и российские и украинские зрители с нетерпением ждут выхода новых серий.

Решение о возврате фильма в эфир поддержали далеко не все — в частности, продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, а также глава Госкино Украины Филипп Ильенко. По их мнению, Добронравов нарушает законодательство Украины.

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