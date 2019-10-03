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Украинский режиссёр требует запретить показ «Сватов» из-за таганрожца Добронравова

Украинский режиссёр требует запретить показ «Сватов» из-за таганрожца Добронравова
Украинский режиссёр Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ «Сватов». Его требование связано с тем, что в сериале снимается Фёдор Добронравов.

По мнению артиста, Добронравов является приверженцем «антиукраинских взглядов», передаёт ФАН. Более того, Сеитаблаев просит остановить съёмки комедийной картины. Ахтем возмущён тем, что Фёдор поддержал переход Крыма в состав России. Актёр после событий 2014 года посещал полуостров, в связи с чем в 2017-м ему запретили въезд на территорию Украины. Тогда же сериал «Сваты», в котором Добронравов исполняет главную роль, запретили к показу.

Только спустя два года, в марте 2019-го, все запреты были сняты. Это произошло после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, который изначально занимался продюсированием сериала. Возобновление показа поддержали абсолютно все зрители, которые за долгие годы успели полюбить комедийную историю семей Будько и Ковалёвых. Увы, этого нельзя сказать об украинских деятелях — политиках, режиссёрах и телеведущих. В частности, запретить «Сватов» требовали Игорь Кондратюк и руководитель Госкино Украины Филипп Ильенко.

При этом сами актёры, снимающиеся в сериале, выражают надежды на скорое его продолжение. Недавно Александр Лукашенко предложил Зеленскому снять белорусских «Сватов».

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