Украинский режиссёр требует запретить показ «Сватов» из-за таганрожца Добронравова



Украинский режиссёр Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ «Сватов». Его требование связано с тем, что в сериале снимается Фёдор Добронравов.



По мнению артиста, Добронравов является приверженцем «антиукраинских взглядов», передаёт ФАН. Более того, Сеитаблаев просит остановить съёмки комедийной картины. Ахтем возмущён тем, что Фёдор поддержал переход Крыма в состав России. Актёр после событий 2014 года посещал полуостров, в связи с чем в 2017-м ему запретили въезд на территорию Украины. Тогда же сериал «Сваты», в котором Добронравов исполняет главную роль, запретили к показу.



Только спустя два года, в марте 2019-го, все запреты были сняты. Это произошло после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, который изначально занимался продюсированием сериала. Возобновление показа поддержали абсолютно все зрители, которые за долгие годы успели полюбить комедийную историю семей Будько и Ковалёвых. Увы, этого нельзя сказать об украинских деятелях — политиках, режиссёрах и телеведущих. В частности, запретить «Сватов» требовали Игорь Кондратюк и руководитель Госкино Украины Филипп Ильенко.



При этом сами актёры, снимающиеся в сериале, выражают надежды на скорое его продолжение. Недавно Александр Лукашенко предложил Зеленскому снять белорусских «Сватов».