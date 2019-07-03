Определитесь, что для Вас является приоритетом: глава Госкино Украины обратился к Зеленскому по поводу «Сватов»



Глава Госкино Украины Филипп Ильенко записал видеообращение к президенту Украины. Он призывает Владимира Зеленского расставить приоритеты и понять, что для него важнее: вернуть «Сватов» в эфир или «очистить информационное пространство» Незалежной.



Ильенко считает, что вопрос возвращения сериала на телеканалы лежит далеко за пределами юридической сферы.



- Он лежит в сфере моральной и политической, - говорит глава Госкино. - У нас не должно быть украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства. Господин Зеленский, Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его создателем. Сегодня Вы — президент Украины. Я думаю, что именно Вы должны принять решение о дальнейшей судьбе «Сватов».



При этом Ильенко добавил, что, следуя закону, он выдаст украинскому национальному телеканалу прокатное удостоверение для трансляции картины. Однако, он недоумевает, как вообще получилось, что фильм вернули на экраны. Административный суд Киева отменил решение Госкино, СБУ и Минкультуры о запрете въезда Фёдора Добронравова, исполняющего главную роль в «Сватах», на территорию Украины. Затем, по словам Ильенко, суд якобы нашёл ошибку в составлении документа, поэтому все приказы были отменены.



Телезрители, которым так полюбилась простая и весёлая история семей Будько и Ковалёвых, заявляют, что не видят в сериале никакой политической подоплеки. Как россияне, так и украинцы с удовольствием смотрят «Сватов», чтобы отдохнуть и от души посмеяться. Служба безопасности, Минкультуры и Госкино Украины раздувает из мухи слона, отказываясь оставить в покое безвредный многосерийный фильм.